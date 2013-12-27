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Bir beddua da Nazlı Ilıcak'tan

Gazeteci ve yazar Nazlı Ilıcak, 'yolsuzluğun önemini hafifletmeye çalışanlar var ise lanet de onların üzerine olsun diyorum' ifadesini kullandı

27 Aralık 2013 12:50

Gazeteci Nazlı Ilıcak ''bu yolsuzluğun önemini hafifletmek isteyenler varsa lanet de onların üzerine olsun'' dedi.

Cnn Türk'te yayınlanan Dört Bir Taraf programının yorumcularından Nazlı Ilıcak "bu yolsuzluğun önemini hafifletmek isteyenler varsa lanet de onların üzerine olsun" dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Kadri Gürsel, Nagehan Alçı, Altan Öymen ve Nazlı Ilıcak'ın gündemi yorumladığı Dört Bir Taraf programında Türkiye'yi sarsan yolsuzluk operasyonu ve soruşturmayla ilgili yargıdaki gelişmeler masaya yatırıldı.

Gazeteci Nazlı Ilıcak, Nagehan Alçı'ya "yolsuzluk operasyonlarını gölgeledim diye inşallah pişman olmazsın" dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruştumasını değerlendiren Ilıcak, "Bir paralel yapı varsa, ve gerçekte bu kanıtlanabiliyorsa ve hakikaten iktidarı hedef alıyorsa Allah onları kahretsin. Ama tekrar ediyorum, bu paralel yapı olmamasına rağmen, sözde böyle bir paralel var diye bi darbe hazırlanıyor gibi bu yolsuzluğun önemini hafifletmeye çalışanlar var ise lanet de onların üzerine olsun diyorum." dedi.

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