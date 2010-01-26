'Bir bavul belge geldi Taraf'

T24 - 'Tecrübe Konuşuyor', 'Balyoz darbe planı' iddialarını, iddia sahipleriyle sahipleriyle konuştu. Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar, gazetenin Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Oğur ve muhabir Mehmet Baransu, 'Balyoz darbe planı' iddialarının ayrıntılarını CNN TÜRK'e anlattı.





Türkiye günlerdir balyoz darbe planı iddialarını konuşuyor.



O iddiaları manşete taşıyan isimler, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Tecrübe Konuşuyor' programına konuştu. Üstelik Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarının ardından ve ilk kez....



Haberi hazırlayan muhabir Mehmet Baransu, Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'a, belgelerin eline nasıl geçtiğini anlattı. Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Çongar da belgelerin ayrıntılarından bahsetti:



"Bu belgeler Taraf'a geldi, bir bavul içerisinde... 4 CD'yi verdi kaynağım bana.... Yüzlerce sayfalık fişleme var. Örneğin, diplomatlar, büyükelçi düzeyinde. İnsanın okumaktan utanacağı ayrıntılar var..."



Taraf gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Oğur ise, ses kayıtlarının içeriğinden bahsetti:



"Bize ulaşan belge ve ses kayıtlarında iç tehdit unsuru var... Olaylar Fatih'te geçecekti ve bir F-12 düşürülecekti. Bu bir ses kaydı, yasa dışı bir dinleme değil. Aslında 4 tane hareket planı var. Altında İbrahim Fırtına'nın adı var. Şubat 2003 tarihli...



Çongar ise, "Bize ulaşan belgelerde harekat planları da var" dedi.







