Bir bardak sudan doğan mucize: Bill Gates

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, başarı hikayesinin ardında ’babasının suratına fırlattığı bir bardak su’ çıktı.



Oğluyla aynı adı taşıyan Baba Gates’in anlatımına göre, Küçük Bill’in götürüldüğü terapist ’Oğlunuzu rahat bırakın’ telkininde bulundu. Bu uyarıyı dikkate alan aile, oğullarının okulu bırakıp bir şirket kurmasına göz yumdu. Sonuçta Bill Gates dünyanın en zengin adamı oldu.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Mıcrosoft’un kurucusu Bill Gates’in başarı hikayesinin ardında aynı ismi taşıyan babasının suratına bocaladığı bir bardak su yatıyor. 12 yaşında annesi ile akşam yemeğinde hararetli bir tartışmaya giren Gates, babasının sinirlenmesi üzerine yüzüne boca edilen bir bardak su ile kendine geldi. Önce duş için teşekkür etti. Ardından da ailesinin isteğiyle terapiste gitti. Küçük Bill’in ailesi ile girdiği savaşı anlatması üzerine terapistten aileye hayli ciddi bir uyarı geldi: "Çocuğunuzla boşuna savaşmayın. Nasılsa kazanan o olacak."



Bu uyarının ardından yuları gevşetme kararı alan aile oğullarının Harvard’ı bırakıp bir şirket kurmasına göz yumdu. O şirket (Microsoft) sayesinde Bill Gates dünyanın en zengin adamı oldu.



Amerikalı Wall Street Journal gazetesi, oğluna da kendi adını veren Baba Bill Gates ve diğer aile üyeleri ile bir röportaj yaptı. Şu an Microsoft’a ait vakıfta eşbaşkan olarak çalışan Baba Gates "Bir baba olarak benim evimde büyüyen, benim adımı kullanan bir çocuğun patronum olması gerçekten çok ilginç" dedi. 83 yaşındaki baba Gates 30 milyar dolarlık vakfın her türlü işi ile bire bir ilgileniyor. Bu işe başlamadan Seattle’da avukatlık yapan baba Gates İkinci Dünya Savaşı’nda da savaşmış olan 3 çocuk babası bir işkolik olarak tanımlanıyor.



'Aynı pijamayı giyerdik'



Önümüzdeki hafta yaşamdan öğrendikleri ile ilgili bir kitap hazırlamayı düşünen baba, ailesini şöyle anlattı: "O kadar tipik bir aileydik ki, akşamları tüm aile bireyleri toplanıp oyun oynardık. Her pazar aynı saatte akşam yemeği yerdik. Noel’de aile bireyleri için özel yaptırdığımız tek tip pijamalarımızı giyerdik. Ancak ben duygusal açıdan mesafeli bir babaydım. Bu muhtemelen benim daha eski bir jenerasyondan gelmemeden kaynaklanıyor. Eve gelir, yemek yer ve koltuğuma geçerdim. ’Hadi bana bir yanak ver’ diyen babalardan değildim."



'Asıl kavga anneyleydi'



Oğlunun asıl kavgasının annesiyle olduğunu ifade eden Baba Gates, şunları söyledi: "Annesi onu kontrol etmeye çalıştıkça o ters tepki verirdi. Annesinin ondan beklediği ’temiz bir oda’, ’zamanında yemek masasında olma’ ’kurşun kalemeleri ısırmama’ gibi her türlü beklenti büyük gerilime yol açardı. Bu ateşli tartışmalarda araya genelde ben girerdim. Ancak ben de bir gün sabrımı kaybettim ve bir bardak suyu yüzüne boca ettim."



'Çocukların bakımını anneleri üstlenmişti'



Eşinin çocukları sıkı çalışmak, spor yapmak, müzik dersleri almak konusunda motive ettiğini aktaran baba Bill Gates, bunu şöyle anlattı: "Çocukların bakımı annelerinin üzerindeydi. Bill de annesinin zoruyla müzik dersi aldı. Ancak trombon çalmak konusunda pek de başarılı olamadı. Eşim çocukların hep temiz giyinmesine ve evimize gelen misafirler ile saygın bir ilişki kurmasına özen gösterirdi."



'Asosyal Gates’e garsonluk yaptırdılar'



Bilgisayarlar ve kitaba duyduğu ilgi nedeniyle çok sayıda arkadaşı olmayan Bill Gates’in bu durumu, aileyi tedirgin etmeye başladı. Annesi onu bir ’parti kelebeği’ olması konusunda yüreklendirirken babası ise onu özel organizasyonlarında garson olarak çalıştırmaya başladı. Bill Gates, araştırdıkça ailesine sürekli sorular soruyordu. Babasının ilgisini çeken bu sorular annesini ise fena halde sıkıyordu.