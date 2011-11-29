Bir bankanın para nakil aracı soyuldu

T24 - Sultanbeyli TEM gişelerinde meydana gelen olayda, bankalara para sevkiyatı yapan özel bir güvenlik şirketinin çalışanı, zırhlı araçta taşıdıkları 350 bin lira, 300 bin Avro ve 50 bin Sterlini alarak kayıplara karıştı.



Güvenlik görevlisinin büyük soygunu, içinde bulundukları zırhlı araç Sultanbeyli Tem gişelerine geldiğinde, yanındaki arakadaşını araca kelepçeledikten sonra gerçekleştirdiği anlaşıldı.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.



Birlikte görev yaptığı arkadaşının araca kelepçeleyerek etkisiz hale getirdiği sürücü olayla ilgili polise bilgi verirken hala şok yaşıyordu.



Uzman ekiplerin kaçan soyguncuya ulaşmayı sağlayacak ipuçlarını bulmak için olay yerinde başlattıkları inceleme sürüyor.

