-Bir babanın en acı anı SAKARYA (A.A) - 26.09.2011 - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, balık ağlarını toplamak için açıldıkları Acarlar Longozu'nda tekneleri batan dede ve torunu boğuldu, baba yüzerek kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Karamüezzinler köyünde yaşayan Mehmet (52), oğlu Mustafa (35) ve torunu Yunus Dağ (9), balık yakalamak amacıyla attıkları ağları toplamak için Acarlar Longozu'na kayıkla açıldı. Ağları topladıkları sırada kayığın batması sonucu dede, oğlu ve torunu suya düştü. Yüzerek kıyıya çıkmayı başaran baba Mustafa Dağ, durumu çevredekilere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine Sakarya Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri kayığın battığı bölgede arama çalışması başlattı. Bot ve tekneyle göle açılan dalgıçlar, baba Mustafa Dağ'ın ifadeleri doğrultusunda, yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları sonucunda ağ atılan bölgede dede Mehmet Dağ'ın cesedine ulaştı. Gece boyunca süren çalışmalara rağmen, Denizköy İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki torunu Yunus Dağ'ın cesedine ulaşılamadı. Arama çalışmalarına gündüz devam edileceği belirtildi.