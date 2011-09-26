T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir babanın en acı anı SAKARYA (A.A)

26 Eylül 2011 06:40

-Bir babanın en acı anı SAKARYA (A.A) - 26.09.2011 - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, balık ağlarını toplamak için açıldıkları Acarlar Longozu'nda tekneleri batan dede ve torunu boğuldu, baba yüzerek kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Karamüezzinler köyünde yaşayan Mehmet (52), oğlu Mustafa (35) ve torunu Yunus Dağ (9), balık yakalamak amacıyla attıkları ağları toplamak için Acarlar Longozu'na kayıkla açıldı. Ağları topladıkları sırada kayığın batması sonucu dede, oğlu ve torunu suya düştü. Yüzerek kıyıya çıkmayı başaran baba Mustafa Dağ, durumu çevredekilere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine Sakarya Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri kayığın battığı bölgede arama çalışması başlattı. Bot ve tekneyle göle açılan dalgıçlar, baba Mustafa Dağ'ın ifadeleri doğrultusunda, yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları sonucunda ağ atılan bölgede dede Mehmet Dağ'ın cesedine ulaştı. Gece boyunca süren çalışmalara rağmen, Denizköy İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki torunu Yunus Dağ'ın cesedine ulaşılamadı. Arama çalışmalarına gündüz devam edileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24