Galatasaray yönetiminin, Teknik Direktör Fatih Terim'in görevine son vermesinin ardından Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, "Ayrılığa lafım yok … Ayrılığın şekline isyanım var … Bir Baba, öz evladına bunu yapmaz… Böyle ayrılık olmaz …" dedi.

Şansal Büyüka'nın Milliyet'te "Böyle ayrılık olmaz" başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2013) yazısı şöyle:

Böyle ayrılık olmaz

Galatasaray ‘a yakışanı yaptılar… Lucescu ‘yu şampanyalı “ veda partisi “ ile uğurladılar…

Rijkaard giderken , Galatasaray kültüründen örnekler sergilediler …

Skibbe, Hagi gibi sıradan hocaların gidişinde bile Galatasaray’ın örnek tavrını korudular …

Yedi kat yabancılara bu özeni gösterenler;

Kendi öz evlatlarıyla görüşmeden, konuşmadan, haber vermeden yolları ayırdılar …

O öz evlat ki, kulübün profesyoneli olsa bile ,Galatasaray ‘ın 7446 sicil numaral Yüksek Divan Kurulu üyesi Fatih Terim …

Profesyonelliğe gelince;

Galatasaray ‘ı en fazla şampiyon yapan Hoca …

Galatasaray’a en fazla kupa kazandıran Hoca …

Galatasaray’ı Avrupa şampiyonu yapan Hoca …

Galatasaray tarihine büyük zenginlikler katıp, o tarihin bir parçası olan Hoca …

Sonra da “Galatasaray değerleri zarar görüyor “ diyorlar …

Şimdi görmedi mi ?

Ayrılığa lafım yok …

Ayrılığın şekline isyanım var …

Bir Baba, öz evladına bunu yapmaz…

Böyle ayrılık olmaz …