Galatasaray yönetiminin, Teknik Direktör Fatih Terim'in görevine son vermesinin ardından Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, "Ayrılığa lafım yok … Ayrılığın şekline isyanım var … Bir Baba, öz evladına bunu yapmaz… Böyle ayrılık olmaz …" dedi.
Şansal Büyüka'nın Milliyet'te "Böyle ayrılık olmaz" başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2013) yazısı şöyle:
Böyle ayrılık olmaz
Galatasaray ‘a yakışanı yaptılar… Lucescu ‘yu şampanyalı “ veda partisi “ ile uğurladılar…
Rijkaard giderken , Galatasaray kültüründen örnekler sergilediler …
Skibbe, Hagi gibi sıradan hocaların gidişinde bile Galatasaray’ın örnek tavrını korudular …
Yedi kat yabancılara bu özeni gösterenler;
Kendi öz evlatlarıyla görüşmeden, konuşmadan, haber vermeden yolları ayırdılar …
O öz evlat ki, kulübün profesyoneli olsa bile ,Galatasaray ‘ın 7446 sicil numaral Yüksek Divan Kurulu üyesi Fatih Terim …
Profesyonelliğe gelince;
Galatasaray ‘ı en fazla şampiyon yapan Hoca …
Galatasaray’a en fazla kupa kazandıran Hoca …
Galatasaray’ı Avrupa şampiyonu yapan Hoca …
Galatasaray tarihine büyük zenginlikler katıp, o tarihin bir parçası olan Hoca …
Sonra da “Galatasaray değerleri zarar görüyor “ diyorlar …
Şimdi görmedi mi ?
Ayrılığa lafım yok …
Ayrılığın şekline isyanım var …
Bir Baba, öz evladına bunu yapmaz…
Böyle ayrılık olmaz …