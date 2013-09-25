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Spor

'Bir Baba, öz evladına bunu yapmaz… Böyle ayrılık olmaz'

Şansal Büyüka: Galatasaray tarihine büyük zenginlikler katıp, o tarihin bir parçası olan Hoca … Sonra da 'Galatasaray değerleri zarar görüyor' diyorlar

25 Eylül 2013 11:22

Galatasaray yönetiminin, Teknik Direktör Fatih Terim'in görevine son vermesinin ardından Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, "Ayrılığa lafım yok … Ayrılığın şekline isyanım var … Bir Baba, öz evladına bunu yapmaz… Böyle ayrılık olmaz …" dedi. 
 
Şansal Büyüka'nın Milliyet'te "Böyle ayrılık olmaz" başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2013) yazısı şöyle:
 

Böyle ayrılık olmaz

 
Galatasaray ‘a yakışanı yaptılar… Lucescu ‘yu şampanyalı “ veda partisi “ ile uğurladılar…
Rijkaard giderken , Galatasaray kültüründen örnekler sergilediler …
Skibbe, Hagi gibi sıradan hocaların gidişinde bile Galatasaray’ın örnek tavrını korudular …
Yedi kat yabancılara bu özeni gösterenler;
Kendi öz evlatlarıyla görüşmeden, konuşmadan, haber vermeden yolları ayırdılar …
O öz evlat ki, kulübün profesyoneli olsa bile ,Galatasaray ‘ın 7446 sicil numaral Yüksek Divan Kurulu üyesi Fatih Terim …
Profesyonelliğe gelince;
Galatasaray ‘ı en fazla şampiyon yapan Hoca …
Galatasaray’a en fazla kupa kazandıran Hoca …
Galatasaray’ı Avrupa şampiyonu yapan Hoca …
Galatasaray tarihine büyük zenginlikler katıp, o tarihin bir parçası olan Hoca …
Sonra da “Galatasaray değerleri zarar görüyor “ diyorlar …
Şimdi görmedi mi ?
Ayrılığa lafım yok …
Ayrılığın şekline isyanım var …
Bir Baba, öz evladına bunu yapmaz…
Böyle ayrılık olmaz …

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