-Bir aylık çifti trafik kazası ayırdı DENİZLİ (A.A) - 26.06.2011 - Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Denizli istikametinden Tavas'a bağlı Altınova köyüne gitmekte olan Hasan İnamlık yönetimindeki 20 DD 535 plakalı otomobil, Solmaz beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada şoför Hasan İnamlık'ın eşi Demet İnamlık (23) olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan şoför Hasan İnamlık, yolcular Ümmühan Esenlik, Nimet Öğmez, Ayşe İnamlık ve Dilek İnamlık, olay yerine gelen ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırıldı. Bu arada Hasan-Demet İnamlık çiftinin 1 ay önce evlendikleri öğrenildi.