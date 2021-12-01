"Bir aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü" iddiası!

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Valilik, diğer çocuğun koruma altına alındığını duyurdu.

İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.

Valilikten açıklama

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldüren kadının diğer çocuğunun koruma altına alındığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “İlimiz Çandır ilçesi Büyükkışla Köyü’nde F.B. isimli kadının bebeğini sobada yakarak öldürmesine ilişkin olarak; İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde İdari Koruma Kararı alınarak Yozgat ÇODEM’e gönderilmiştir. Bu elim olay, Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” dedi.

Adliyeye sevk edildiler

Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren ve gözaltına alınan Fatma Büyük'ün (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili Fatma Büyük, eşi Hakan Büyük ve kayınvalidesi adliyeye sevk edildi.