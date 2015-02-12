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Dünya

Bir aylık bebeğini direksiyona bağlayıp, gülerek şarkı söyledi

Tayvan'da Young Liao isimli bir adam, bir aylık bebeğini direksiyona bağladı

12 Şubat 2015 21:38

Tayvan'da Yong Liao adlı adam, bir aylık bebeğini direksiyona bağlayıp çevirdiği görüntüleri internette paylaştı. Çocuk hakları örgütleri videoya tepki gösterdi.

Tayvan’da 39 yaşındaki Yong Liao adlı adamın, bir aylık bebeğini direksiyona bağlayıp çevirdiği video gündeme oturdu. Videoyu çeken kişinin bebeğin annesi Xia Lung olduğu belirtildi. 

Daily Mail’de yer alan habere göre, çocuk hakları örgütlerinin eleştiri yağmuruna tuttuğu videoda, bebeğin annesi ve babasının gülerek şarkı söylediği duyuluyor. Çiftin, eleştiriler üzerine videoyu internetten kaldırdığı ifade edildi. 

Liao’nun video esnasında arabayı kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Tayvanlı yetkililer, videoda bebeğe zarar geldiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını söyledi.

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