Bir aylık ateşkes bir gün sürmedi



Pakistan Talibanı ve İslamabad yönetimi, barış görüşmelerini uzun bir aradan sonra yeniden başlatıp cumartesi günü ateşkes ilan ettikten 1 gün sonra ülkede yeniden silahlar konuştu. Pakistan ordusu, cumartesi günü en az 20 kişinin ölümüne yol açan saldırı ve çatışmalar üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi.

Ordu birlikleri, pazar günü ülkenin kuzeybatısında bir Taliban liderinin saklandığı bölgeye operasyon düzenlendi. Savaş helikopterlerinin de kullanıldığı operasyonda, beş kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Pakistan Talibanı, cumartesi günü İslamabad yönetimi ile yürütülen barış görüşmeleri kapsamında, bir aylık ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, kararın barış komitesinin tavsiyesi üzerine alındığını açıklamıştı.

Aşı uzmanları casus olarak görülüyor

Cumartesi günü ateşkes ilan edilmesinden bir kaç saat sonra çocuk felci aşısı için ülkede bulunan bir uzman heyetine yönelik saldırı düzenlendi. Saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada, 11'i polis olmak üzere en az 20 kişi hayatını kaybetti. Radikal İslamcılar, ülkeye aşı için gelen uzmanların, ABD casusu olduklarını ve aşılarla çocukların kısırlaştırılmaya çalışıldığını öne sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre Pakistan, 2013 yılında çocuk felci vakalarının sayısının arttığı ülkelerde başı çekiyor.