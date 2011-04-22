-BİR AYLIĞINA MÜSLÜMAN YAPTIRAN TUR LONDRA (A.A) - 22.04.2011 - İngiliz Guardian gazetesi, İslamı anlamaya yönelik İstanbul'a düzenlenen bir turdan bahsederek, "İstanbul'da bir aylığına Müslüman olun. Günde beş vakit namaz kılın, oruç tutun" başlığını attı. Gazetenin din işleri muhabiri Riazat Butt'ın kaleme aldığı yazıda, Müslüman olmayan kişilere yönelik yapılan ve Müslümanlığın vecibelerinin yerine getirildiği İstanbul turundan söz edildi. Butt yazısında, "Blood Foundation" isimli bir sivil toplum örgütünün organize ettiği "Bir Aylığına Müslüman" adlı 9 günlük İstanbul turuyla ilgili kuruluşun başındaki Ben Bowler'ın şu sözlerini aktardı: "(Mevlana Celaleddin) Rumi üzerine yoğunlaşmak istiyoruz çünkü birleştirici bir şahsiyet. Türkiye, nispeten Müslümanlık için açık bir marka ve İstanbul ise turistler için heyecan verici bir yer." Tayland merkezli kuruluşun turu gelecekte 21 güne çıkarmayı istediğini aktaran Butt, Mevlana'nın ve temsil ettiği Sufi geleneğinin örnek alındığı tura katılanların, Müslümanlıkla ilgili ders aldığını, beş vakit namaz kıldığını, abdest aldığını, oruç tuttuğunu, içki içmediğini ve domuz eti yemediğini kaydetti. Aynı kuruluşun Tibet'te de bir aylığına Budizmin daha yakından tanınması için tur düzenlediği belirtildi. Kuruluşun başındaki Bowler ayrıca, İstanbul'a düzenledikleri turun, eğitici ve kültürel bir tatil isteyen "açık fikirli" bireylere cazip geleceğini bildirdi. Riazat Butt yazısında, İslamiyetle ilgili bu tür programların yeni olmadığına da dikkati çekti. Butt, 12 ülkede faaliyet gösteren "Living Library" adlı kuruluşun Müslümanlarla ilgili ön yargıların ortadan kaldırılması için çalıştığını, ayrıca İngiliz Channel 4 kanalında 2007 yılında İslamın kurallarının anlatılmaya çalışıldığı "Beni Müslüman Yap" isimli bir belgeselin yayımlandığını anımsattı.