"Bir aydan uzun süredir evinde karantinada olan Dybala'nın dört Koronavirüs testi de pozitif çıktı"

İspanya medyası, 21 Mart'ta Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 1 buçuk aydır karantinada olan Juventus'lu Paulo Dybala'nın, aradan geçen zamanda yaptırdığı dört testinin de pozitif geldiğini iddia etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, İtalya Serie A takımlarından Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’nın, Koronavirüs testlerinin dört defa pozitif çıktığı öne sürüldü.

21 Mart’ta nişanlısı Oriana Sabatini ile birlikte Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Arjantinli futbolcu, hiçbir belirti göstermediğini söylemiş ve Torino’daki evinde kendisini izole etmişti. Dybala, nisan ayı başında verdiği röportajda hastalığa ilk yakalandığı anlarda kendisini aşırı yorgun ve bitkin hissettiğini anlatmıştı.

Yıldız futbolcu kısa süren semptomların sona ermesinin ardından evindeki karantinada bireysel antrenmanlarına tekrar başladı.