Bir aydan fazla süren eylemlerde polis şiddeti gündem olmuştu; Kolombiya'da hükûmet polis reformu için harekete geçti

Kolombiya'da hükûmet, bir aydan uzun süredir devam eden hükûmet karşıtı eylemlerde polis şiddeti vakalarının ardından kongreden güvenlik güçleri için insan hakları eğitimi ve memurların gözetiminin artırılmasını talep etti.

France 24'te yer alan habere göre, Kolombiya'da 28 Nisan'da başlayan hükûmet karşıtı protestolarda yer alan sendikalar, öğrenci grupları ve diğer sivil toplum örgütlerinden oluşan Ulusal Grev Komitesi, hükûmetle yapılan görüşmelerde sonuç alınamadığı için görüşmeleri durdurma kararı aldı.

Ülkede bir aydan uzun süre devam eden protestolarda, başsavcılık 20 ölümün doğrudan eylemlerle bağlantılı olduğunu söylerken hak örgütleri çok daha fazla insanın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Kolombiya protestolarındaki polis şiddeti uluslararası toplum tarafından kınanırken en az üç memur cinayet suçlamasıyla karşı karşıya.