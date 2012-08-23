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Ekonomi

Bir ayda üç zammın ardından benzinin fiyatı 4,5 lirayı aştı

Üç büyük ilde zam öncesinde 4,54 ila 4,56 lira aralığında satılan 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatları 4,65-4,67 lira aralığında satılmaya başladı

23 Ağustos 2012 15:44

Benzine bir ayda yapılan üç zammın ardından litre fiyatı 4,57 liraya çıktı. Rafineri çıkış fiyatında dün akşam yapılan artırımın ardından akaryakıt şirketleri 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatlarına 10-11 kuruş arasında zam yaptı.

Zammın ardından Ankara ve İzmir'de litresi 4,47 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4,57 ila 4,58 lira aralığında satılmaya başladı. İstanbul'da 4,46 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 4,57 liradan satılıyor.

Üç büyük ilde zam öncesinde 4,54 ila 4,56 lira aralığında satılan 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatları 4,65-4,67 lira aralığında satılmaya başladı.

Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

 

Art arda üç zam

 

Benzine, 1 Ağustos'ta 8-9 kuruş, 11 Ağustos'ta ise 9 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte fiyatlarda bir ay içinde üç kez artışa gidildi.

 

Bir depo 251 lira

 

Yeni pompa fiyatlarıyla birlikte 55 litrelik bir depo 251 liraya doluyor.

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