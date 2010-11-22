Bir ayda ölen üçüncü MİT'çi

T24- Son bir ayda şüpheli şekilde ölen MİT’çi sayısı üçe yükseldi. Manisa’da bir davette MİT çalışanı Adnan Çalışkan dört yerinden bıçaklanarak öldürüldü.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son bir ay içinde yaşanan üç şüpheli ölüm vakasıyla sarsıldı. Bostancı’da emekli MİT çalışanı balkondan düşerek ölürken Kocaeli Şube Müdürü ise kalp krizi tanısıyla yaşamını yitirdi. Manisa’da ise gençlerin kavgasını ayırmaya çalıştığı öne sürülen MİT çalışanı, bıçaklanarak öldürüldü.



Manisa’da şok etkisi yaratan cinayet, önceki gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Askere gidecek olan Hamdi Mintaş isimli genç Ulu Camii Mahallesi’ndeki evinde bir eğlence düzenledi. Mintaş’ın yakınları ve arkadaşları yemekli eğlencede türküler söyleyip oyunlar oynadı. Bu sırada alkol aldıkları ileri sürülen 18 yaşındaki Hamza Başusta ile 20 yaşındaki İbrahim Duran arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Duran, belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla Başusta’yı iki bacağından yaraladı.



Dört bıçak darbesiyle öldürüldü



Yemeğe katılan MİT’te görevli Adnan Kılıç ise iddiaya göre kavga eden gençleri ayırmak istedi. Araya giren Kılıç, Duran’ın bıçak darbeleriyle yaralandı. Duran olay yerinden kaçarken, Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kılıç’a isabet eden dört bıçak darbesinden ikisinin kalbine denk geldiği öğrenildi.



Katil zanlısı tutuklandı



Olay sonrası kaçan ve kavgada yaralanan Duran ise trafik kazasında yaralandığı bahanesiyle gittiği Salihli Devlet Hastanesi’nde gözaltına alındı. Tedavisinin ardından Duran, Ahmetli İlçe Emniyet Amirliği’ne götürüldü. Duran, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İstanbul ve Kocaeli’de de iki MİT’çi ölmüştü



MİT’in son bir ay içinde kaybettiği çalışanlarından biri de MİT Kocaeli Şube Müdürü Ahmet Süreyya idi. Yakınları uzun süre haber alamadıkları Süreyya’nın İzmit Turgut Mahallesi’nde bulunan MİT Lojmanları’ndaki evine gittiler merak ve endişeyle. Evin ziline bastılar dakikalarca ama açan olmadı. Sonunda kapı kırılıp içeri girildiğinde MİT Şube Müdürü’nün cansız bedeniyle karşılaşıldı. Yapılan ilk inceleme sonunda Süreyya’nın büyük olasılıkla kalp krizi geçirmiş denilerek dosya kapatıldı.



Bu olaydan sadece bir gün sonra, 22 Ekim 2010 tarihinde bu kez İstanbul’dan MİT’i üzen bir haber geldi. MİT İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden emekli olduğu öğrenilen Semra Maliş’in cesedi, oturduğu Bostancı Doktor Kamil Akgüder Caddesi Şebnem Sokak Parlar Apartmanı’nın önünde bulundu. Kanlar içindeydi Maliş. Yedinci kattaki evinin balkonundan düşerek ölmüştü. Polisler cesedi bulduktan sonra Maliş’in dairesine çıkıp hiçbir şeyden haberi olmayan emekli astsubay eşine ölümü bildirdiler. Bu olayda intihar olarak kayıtlara geçti.





(Fırat Alkaç ve Mustafa Ünlü'nün haberi - Taraf gazetesi)









