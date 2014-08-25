Bir ayda kart borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 100 bini geçti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, Haziran ayında 116 bin 93 kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi. Aynı ay içinde bireysel kredi borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı da 69 bin 509 kişiye çıktı ve böylece bir ay içinde bankalara borcunu ödeyemeyenler 185 bin 602 kişiye ulaşarak, 200 bin kişiye yaklaştı.





Kart borcunu ödeyemeyen 1 yılda yüzde 30.6 arttı





Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, TBB'nin verilerine göre, 2014 yılının Haziran ayında kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 30.6 artışla 88 bin 885 kişiden, 116 bin 93 kişiye yükseldi. Yine aynı dönemlerde bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise yüzde 21.7 artışla 57 bin 95 kişiden 69 bin 509 kişiye yükseldi.





Borç ödeyemeyenler altı ayda 800 bin kişiyi geçti





Veriler yıllık bazda incelendiğinde ise 2014 yılının ilk 6 ayında yine 2013 yılının aynı dönemine ciddi artışlar yaşandığı görülüyor. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 396 bin 777 kişiyken, bu yılın aynı döneminde yüzde 21.8 artışla 483 bin 356 kişiye yükseldi.



Bireysel kredi borçlarını ödeyemeyenlerde de durum değişmedi. Geçen yılın ilk 6 ayında bireysel kredilerini ödeyemeyenlerin sayısı 263 bin 915 olurken, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 24.2 artışla 327 bin 927 kişiye yükseldi.

Böylece, yılın ilk altı aylık döneminde kart ve kredi borçlarını ödeyemeyenler, geçen yılın aynı dönemindeki 660 962 kişiden, yüzde 22.7 artışla 811 bin 283 kişiye çıktı.





‘Müdahale olmazsa göreli yoksullaşma artabilir’





Ekonomist Mustafa Sönmez, Mayıs ayı işsizlik verilerinin mevsimsellikten arındırılmış işsizlik rakamlarında çok ciddi artış olduğuna dikkat çekerek, " Ağustos ayında işsiz sayısının 3 milyona vardığı tahmin ediliyor. Bu da haneye giren gelirde belli ki bir azalma olduğunu gösteriyor. İşsizlikle, kredi kartı borcunun ve bireysel kredilerinin ödenememesinin alakası var. İnsanların, var olan işlerini kaybetmeleri ve iş bulamamaları büyük bir gerekçe. Bu kredi kartını borcunu ya da kredi borcunu ödeyememelerine yol açıyor" dedi.





‘Temmuz ve Ağustos aylarında da farklı olmayacak’





Sönmez, artan işsizlik ve haneye giren gelirde göreli azalma olduğunu belirterek, "Buna bağlı olarak borçları ödeyememe ortaya çıkıyor. Bu, Mayıs ayından beri yükselen bir çizgi. Temmuz ve Ağustos aylarında da farklı olmayacak ve sayı artacak" dedi ve ekledi:



"Temmuz ve Ağustos'ta daha da artacak. Özellikle mutfak harcamaları ve gıda fiyatlarında yükselme var. İşsizlik, azalan gelir, buna karşılık başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarda ki fiyat artışı bunların sebebi. Buna bağlı olarak borçlara yetişememe doğuyor. Böyle bir sancı başladı. Bu borç ödeyememe durumun devam edeceğine dair ciddi emareler var. Büyüme belirtileri yok, iyileşme yok... Yeni iktidar bütçe üzerinden müdahalelerde bulunur, popülist politikalar izlerse bir belki iyi yönlü bir değişim olur. Müdahale olmazsa bu göreli yoksullaşma artabilir."