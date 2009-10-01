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Dünya

Bir ayda 83 bin fare öldürdü!

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te bir ayda 83 binden fazla tarla faresi öldüren çiftçiye ödül verildi.

01 Ekim 2009 03:00

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te 83 binden fazla tarla faresi öldüren çiftçiye ödül verildi.

Başkent Dakka yakınındaki Gazipur bölgesinde son 9 ayda 83 bin 450 tarla faresi öldüren 40 yaşındaki Mukhayrul İslam'ın ödülü renkli televizyon ve sertifika oldu. İslam'ın, kanıt için öldürdüğü farelerin kuyruklarını biriktirdiği belirtildi.

Mukhayrul İslam, 500 çiftçi ve yetkilinin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde, Associated Press televizyonuna yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Hükümetin, bunun için ödül vereceğinden haberim yoktu" dedi ve fareleri öldürmeye devam edeceği sözünü verdi.

Bangladeş Tarım Bakanlığı'na göre, ülke yılda yaklaşık 3 milyon ton gıda ithal ediyor, tarla fareleri ise her yıl 1.5 ile 2 ton gıdayı yok ediyor.

Ülkede tarla farelerinin öldürülmesine yönelik bu yıl düzenlenen kampanyayı yürüten Bangladeş Tarım Araştırma Konseyi başkanı Vais Kabir, kampanyada başarılı olabilirlerse gıda ithalatının yarı yarıya azaltılabileceğini kaydetti.

Hükümetin kolay bir iş olmayan tarla farelerini öldürmeleri için çiftçi ve öğrencileri eğiteceği de belirtildi.

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