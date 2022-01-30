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Dünya

Bir ayda 7'nci deneme; "Kuzey Kore, 2017'den bu yana en büyük füze denemesini gerçekleştirdi"

ABD, Güney Kore ve Japonya bu adımı kınadı

30 Ocak 2022 08:39

Kuzey Kore’nin 2017’den bu yana en büyük balistik füze fırlatışını gerçekleştirdiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin yerel saatle 07.52’de yeni bir füze fırlatışı gerçekleştirdiğini söyledi. 

Kuzey Kore’nin bir ay içinde yedinci füze denemesi olduğu bilinirken ABD, Güney Kore ve Japonya bu adımı kınadı.

Topladığı Ulusal Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını tehlikeye atan denemeyi" kınadıklarını söyledi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, füzenin, Kuzey Kore'nin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore’nin balistik ve nükleer silahları denemesini yasaklayıp sert yaptırımlar uygulasa da, Doğu Asya ülkesi bu yasağa uymuyor.

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