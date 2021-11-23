Bir ayda 5 milyar lira arttı: Takipteki krediler 153 milyar TL’yi aştı

Takipteki alacaklar 12 Kasım itibarıyla 153.4 milyar TL’ye çıkarak bir ayda 5 milyar TL arttı. Takipteki 153.3 milyar TL'nin 21.7 milyar TL’lik kısmı tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarından, 131.6 milyar TL’si ticari krediler oluşuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) takip gecikme sürelerini 90 günden 180 güne çıkarması ve yapılandırma hakkı gibi nedenler ile krediler 4 trilyon TL'yi geçmesine rağmen, takipteki kredilerde yukarı yönlü hareket başladı. Normalleşme ile birlikte 180 gün sürenin tekrar 90 güne düşürülmesinin etkisi ile kasımda takipteki kredilerde patlama oldu. 1 Ekim'de 148.5 milyar TL olan takipteki alacaklar 12 Kasım itibarıyla 153.4 milyar TL'ye çıkarak bir ayda 5 milyar TL artmış oldu. Takipteki 153.3 milyar TL'lık kredinin 21.7 milyar TL'lik kısmı tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarından oluşurken, 131.6 milyar TL'si ticari krediler oluşuyor.

Sözcü'nün haberine göre; henüz takibe alınmamış 2. grupta sınıflandırılan ‘yakın izlemedeki' kredi tutarı 2020 yılı başından Haziran 2021'e kadar 117 milyar liralık artışla 417 milyar liraya ulaştı. Bankalar bilançolarında halihazırda 570 milyar liralık sorunlu kredi tutarını yönetiyor. Ancak, yapılandırmalar ve ötelemeler nedeniyle bu iki gruba girmeyen ‘riskli kredi' tutarınında ilerleyen dönemin önemli sorunlarından biri olacağı tartışılıyor.