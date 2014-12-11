Bir ayda 5 bin kişi cihatçı teröre kurban gitti



Londra merkezli "Radikalleşme ve Siyasi Şiddet Etütleri Uluslararası Merkezi" (ICSR) adlı kuruluşun BBC ile birlikte yaptığı araştırmaya göre, IŞİD ve El Kaide gibi cihatçı örgütlerin Kasım ayındaki faaliyetleri 5 bin 42 kişinin canına mal oldu.

Kasım ayında toplam 15 ülkede 664 saldırı düzenlendi. Buna göre, gün başına ortalama 22 saldırı, 168 ölüm olayı düştü.

Kurbanların yüzde 80'i Afganistan, Suriye, Irak ve Nijerya'dan geliyor. Cihatçı terörün etkili olduğu diğer ülkeler arasında Yemen, Filipinler, Hindistan ve Somali de yer alıyor.

Cihatçı terörde hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün Müslüman, 2 binden fazlasının da sivil olması dikkat çekiyor. Askerler, kamu görevlileri ve rakip gruplara mensup cihatçılar diğer kurbanları oluşturuyor.

Ölümlerden sorumlu cihatçı terör örgütlerinin başında IŞİD geliyor. Kurbanların yüzde 44'ü IŞİD'in imzasını taşıyan saldırılarda can verdi. IŞİD'i yüzde 16 ile Boko Haram izliyor.