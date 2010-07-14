-BİR AYDA 46 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ay içerisinde 46 teröristin ölü ele geçirilmesiyle yılın ilk 6 ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 187'yi buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız sürerken, terör örgütünün ağır kayıplar verdiği ve örgütten kaçışların hız kesmeden sürdüğü bildirildi. Kandil Dağı'ndaki örgüt yönetiminin ''eylemleri tırmandırın'' talimatı doğrultusunda plansız eylemlere yönelen terör örgütü elemanlarının önemli hatalar yaptıkları ve ağır kayıplar verdiği, bunda da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemde aldığı tedbirleri geliştirerek, özellikle Kobra ve Heron'ları devreye sokması ile teknolojik imkanları en üst seviyede kullanmasının önemli bir etken olduğuna işaret ediliyor. Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Van, Bitlis ve Şırnak kırsalında gerçekleştirdiği operasyonlarda, teröristler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan silahlı çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenen 17'sinin ismi şöyle: ''Tekoşer'' kod adlı Sıtkı Tanrıverdi (48), ''Hogir'' kod adlı Muhammed Cemal (37), ''Avaşin'' kod adlı Meral Bingöl (34), ''Harun'' kod adlı Cihan Yakut (33), ''Laleş'' kod adlı Muhammed İbrahim (29), ''Artım'' kod adlı Serhat Aslan (29), ''Abid'' kod adlı Necmettin Uysal (28), ''Melsa'' kod adlı Leyla Şeyhi (28), ''Derik'' kod adlı Lezgin Ali Hacı (27), ''Ronahi'' kod adlı Mülkiye Çetin (27), ''Rojhat'' kod adlı Yaşar Dilman (26), ''Esra'' kod adlı Meysa Ayşe (26), ''Dilgeş'' kod adlı İdris Sezgin (26), ''Piro'' kod adlı Rıza Güven (26), ''Diyar'' kod adlı Nurettin Taş (25), ''Murat'' kod adlı Mahmut Becene (24) ve ''Harun'' kod adlı Mehmet Ürün (24)'' -8 TERÖRİST TESLİM OLDU- Öte yandan, yılın ilk altı ayında terör örgütünden kaçarak silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine sığınan örgüt mensubu sayısı da 161'e ulaştı. Son dönemde terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarından kaçmayı başaran yaşları 20 ila 23 arasında değişen C.Ö., M.G., A.T, A.Y., Ö.K., N.U., B.S. ve S.R. adlı terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine sığındıkları kaydedildi. Sorgulamaları kısa sürede tamamlanarak mahkemeye sevk edilen terör örgütü üyelerinin, örgütte bulundukları süre içerisinde herhangi bir eyleme ve çatışmaya katılmadıklarının belirlenmesi üzerine, ''Etkin Pişmanlık'' hükümlerinden yararlandırılarak serbest kaldıkları öğrenildi.