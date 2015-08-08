Bir ayda 24 güvenlik görevlisi, 11 sivil öldü; bin 600 gözaltı!

PKK'lıların düzenlediği saldırılarda asker, polis ve korucu olmak üzere 23 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 11 sivil yaşamını yitirdi, 101 kişi yaralandı. Türkiye içinde yapılan operasyonlarda, yaklaşık bin 600 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 314'ü tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dün, Şırnak Cizre'de gerçekleşen çatışma ile 24 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 104 yaralıya çıktı üstelik bütün bunlar sadece bir ayda yaşandı. Bugün ise iki şehit düzenlenen törenlerle son yolculukları için baba ocağına uğurlandı.

PKK'nın, son günlerde vatandaşların güvenli seyahat hakkını engelleme ve bölge halkının refahtan daha fazla pay alabilmesi için yürütülen yatırımları sabote etmeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

KCK'nın geçen ay "barajlar ve baraj inşasında kullanılan araçların hedef alınacağını" açıklamasının ardından başlattığı saldırıları sürdüren PKK, "Çözüm Süreci"nde devletin yaptığı reformlar, yatırımlar ve teşviklerle eğitim, ekonomi, sağlık, turizm, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere her alanda büyük değişim ve gelişim yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanının huzurunu baltalayıcı eylemler yapıyor.

101 kişi yaralandı

Sürecin sağlıklı ve güvenli işleyebilmesi adına silahlarını bırakıp sınır dışına çıkmak yerine saldırılarını artıran teröristler, asker ve polisleri hedef almanın yanı sıra bölge insanının emniyetli şekilde seyahat edebilmesini engellemeye çalışıyor, bazı yatırımları sabote ediyor.

Son 32 gündeki (7 Temmuz-7 Ağustos) terör saldırılarında, aralarında Muş'un Malazgirt ilçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın da bulunduğu 23 güvenlik görevlisi (asker, polis ya da korucu) şehit edildi, biri İran uyruklu 11 kişi hayatını kaybetti, 3'ü İran uyruklu 101 kişi yaralandı.