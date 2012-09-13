Bir ayda 16 kadın öldürüldü, 18 kadın tecavüze uğradı!..

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP’den Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ile BDP’den Sebahat Tuncel, kadınlar açısından Ağustos ayında yaşanan vahim tablonun rakamlarını ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantısıyla Meclis’e taşıdı. Sadece Ağustos ayında 16 kadın öldürüldü. 31 kadın yaralandı. 18 kadın tecavüze uğradı. 11 kadın cinsel istismara maruz kaldı.

‘Ceza almıyoruz diye cesaretlenen tecavüzcüler’

CHP’li Nazlıaka,“Tecavüzün değil, tecavüze uğrayanın suçlu sayıldığı bir ülke olamayız, olmamalıyız. Hiçbir vicdan, hiçbir akıl, hiçbir hukuk sistemi bunu kabul edemez. Tecavüzcülerin ceza almıyoruz nasıl olsa diye cesaretlendiği bir sistem değil; tecavüze tacize uğrayanların bunu dillendirmekten korkmayacağı bir sistem yaratmalıyız” dedi.

10 ilde 18 kadına tecavüz

Ağustos ayında, Nazlıaka’nın bilgilerine göre, 10 ilde 18 kadın tecavüze uğradı. 24 kişiden sadece beşi tutuklandı. Tecavüze uğrayan 16-30 arasındaki kadınlar.Nazlıaka, bunların resmi kayıtlara geçen rakamlar olduğuna dikkat çekiyor.

‘AKP hükümetinin politikaları cinsiyetçi eksenli’

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, basın toplantısında, “Kadına yönelik şiddetin en önemli nedenlerinden biri AKP hükümetinin politikalarının cinsiyetçi eksenli oluşudur” dedi.

‘Tecavüz çocuğuna devlet bakar’

Tuncel, “Bizim ülkede Başbakan padişah gibi söylüyor, Bakanları söylediklerini yerine getiriyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 'tecavüz sonucu hamile kalan çocuğunu doğursun, devlet bakar' açıklaması ile tecavüz meşrulaştırılmış, tecavüzcüler cesaretlendirilmiştir. AKP iktidarının son darbesi ise, bir tecavüzcüyü İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığına getirmesidir”.

Taciz, tecavüz ve cinsel istismar olaylarının artarak devam ettiğini, dikkati çeken noktalardan birinin toplu tecavüz vakalarının önemli çoğunluğunda kolluk güçleri ve kamu görevlilerinin adının geçmesi olduğunu anlatan Tuncel’in verdiği bilgelere göre, sadece Ağustos ayında 16 kadının öldürüldü. 31 kadınyaralandı. 18 kadıntecavüze uğradı. 11 kadıncinsel istismara maruz kaldı.