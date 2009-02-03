Bir ayakkabılı saldırı da Çin Başbakanı'na!

Ayakkabı, şans eseri Ven Jiabao'nun kürsününün 1 metre önüne düşerken, pabuç saldırganı polislerce kargatulumba dışarıya çıkarıldı ve üniversite arandı.Başkent Londra'nın 80 kilometre kuzeyindeki 800 yıllık Cambridge Üniversitesi'nde dünya ekonomisi üzerine konuşan Jiabao'nun bulunduğu salonun dışında 80 kadar Çin taraftarı ve Çin Komünist Partisi aleyhtarı da gösteri yaptı.Çin Başbakanı Ven Jiabao'nun, İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde konuşurken ayakkabı saldırısıyla karşılaşması üzerine konuşmasına yalnızca yarım dakika süreyle ara verdi ve "İngiliz-Çin dostluğu bozulamaz" dedi.İsmi açıklanmayan ve "kamu düzenini bozma suçundan" tutuklanan saldırgan, ayakkabıyı savurduktan sonra anında yakalanırken, "Cambridge, bu diktatöre fahişelik yapsın diye mi zorlanacak. Bu kişinin söylediği yalanları nasıl dinlersiniz. Kalkın ayağa karşı çıkın ona" diye bağırdı.Ven Jiabao, hemen toparlanarak, "Tarihte ulusların barış uyumu zorla bozulamaz. Onun için izin veriniz konuşmayı sürdüreyim" diye konuştu.Başkent Londra'nın 80 kilometre kuzeyindeki 800 yıllık Cambridge Üniversitesi'nde dünya ekonomisi üzerine konuşan Jiabao'nun bulunduğu salonun dışında 80 kadar Çin taraftarı ve Çin Komünist Partisi aleyhtarıyla "Tibet davası gönüllüsü" gösteri yaptı.Çin Halk Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçiliği, Ven Jiabao'nun Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew ile resepsiyonunun, "kar yağışının hava muhalefetindan" ötürü, ayakkkabı olayından önce iptal edildiğini açıkladı.Irak'a 14 Aralık'ta "veda ziyaretinde" bulunan 43. ABD Başkanı George W. Bush'a Bağdat'ta ayakkabılı saldırı yapılmıştı. Bush, Muntazır Ezzeydi isimli, El Bağdadiye Televizyonu Muhabiri gazetecinin ayakkabı savurmasından "kürsüde mükemmel bir eskiv yaparak" kurtulmuştu.