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Dünya

Bir ayakkabı'da İran'da fırlatıldı!

İran'da haziran ayıdaki cumhurbaşkanı seçimi adaylarından Mehdi Kerrubi'ye, Basın Fuarı'nı ziyareti sırasında ayakkabı fırlatıldı.

24 Ekim 2009 03:00

İran'da haziran ayıdaki cumhurbaşkanı seçimi adaylarından Mehdi Kerrubi'ye, Basın Fuarını ziyareti sırasında ayakkabı fırlatıldı.

Basında çıkan haberlere göre, yandaşlarıyla birlikte Tahran'daki Basın Fuarını ziyaret eden Kerrubi, burada bir grup tarafından "Yalancı, defol", "Münafığa ölüm" sloganlarıyla protesto edildi.

Kerrubi'nin yandaşlarının da "Yaşasın Kerrubi" diye karşılık vermesi üzerine, iki grup arasında arbede çıktığı ve birkaç kişinin hafifçe yaralandığı belirtildi.

Gruptan bazılarının Kerrubi'ye ayakkabı fırlattığı ve korumaların Kerrubi'yi fuar alanından çıkarırken yol açmak için havaya ateş açtığı bildirildi.

Kerrubi'nin fuar alanından uzaklaştırılmasıyla gerginliğin sona erdiği kaydedildi.

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