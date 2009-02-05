Bir ayakkabı da İsrail Büyükelçisi'ne

Büyükelçi Benny Dagan'a bir konferans için bulunduğu Stockholm Üniversitesi'nde ayakkabı ve kitap fırlatıldı. Stockholm Emniyet Müdürlüğü basın sözcüsü Joakim Caryll'un verdiği bilgiye göre, Büyükelçi Dagan, üniversitenin kantininde bulunan iki kişinin saldırısına uğradı.Bu kişilerden biri ayakkabılarını çıkararak İsrail Büyükelçisine atarken, diğeri büyükelçinin yüzüne kitap fırlattı. Polisin 37 ve 27 yaşındaki iki saldırganı gözaltına aldığı bildirildi.ABD Başkanlığı görevinin son günlerinde geçen Aralık ayında Irak'a ziyarette bulunan Bush'a, bir gazeteci, basın toplantısı sırasında ayakkabılarını çıkararak fırlatmıştı."Ayakkabı fırlatma" saldırısının ikinci kurbanı Çin Başbakanı Ven Jiabao olmuştu. Ven, 2 Şubat'ta İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinde saldırıya uğramıştı.