'Bir ay da sürse, süreci devam ettireceğiz'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerini, bir ay da sürse devam ettireceklerini belirterek, ''Engellemelere ne kadar devam ederseniz edin, gece yarılarına kadar devam etsen, yarın (20 Nisan 2010) sabaha kadar devam etsen, bu devam edecek. Biz artık bu yola çıktık, bunu bitireceğiz'' dedi. Bakan Yıldız'a Kayseri'de şehit cenazsi törenin de düzenenlenen yumruklu saldırıyla ilgili de konuşan Başbakan, "Saldırının arkasındakiler bulunacaktır" dedi. Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan Şahin Ş.'nin beden eğitimi öğretmeni ve boksör olduğu, çalıştığı okulun boks takımının antrenörlüğünü yaptığı öğrenildi.





Başbakan Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, bir gazetecinin, Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine henüz başlanamadığını ve muhalefetin engelleme yaptığını belirtmesi üzerine, şöyle konuştu:





''Bu, muhalefetin tanımıdır. Bizdeki muhalefetin tanımı bu. Yapılanları görüyorsunuz. Sadece bir engelleme anlayışıdır. Sürekli olarak bütün yasal düzenlemeler yapılırken, hangi mantık ve anlayışla hareket ettiyseler bugün de bütün meseleleri bağcıyı dövmek, üzüm yemek diye bir dertleri yok.





Bu ülkede yeni bir sürece gidelim, gerçek manada söyleyeceğimizi söyleyelim. Desteklemiyorsan desteklemezsin. Ama destekleyenlerin de önünü kapama. Er veya geç, bu, bir ay da sürse, bu süreci devam ettireceğiz. Engellemelere ne kadar devam ederseniz edin, gece yarılarına kadar devam etsen, yarın sabaha kadar devam etsen, bu devam edecek. Biz artık bu yola çıktık, bunu bitireceğiz.''







'Saldırının arkasındakiler bulunacaktır'







Başbakan Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin, "Bakan Yıldız'a Kayseri'de yapılan yumruklu saldırı olayı" ile ilgili soruları üzerine, emniyet teşkilatının gerekli incelemeleri yaptığını söyledi.





Bu incelemeler yapıldıktan sonra gerçeğin ortaya çıkacağını belirten Erdoğan, "Haddini bilmeyen, kendini bilmez bir kişi. Emniyet teşkilatımız şu anda ifadeleri almış vaziyette. Bu tür şeyleri arzu etmiyoruz. Şehitlerimizin cenaze törenlerinin istismar edilmesi ve bunların bir istismar aracı olarak kullanılmasını; ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne tahammülü olamayanların attığı adımlar olarak görüyoruz. Bunlar nereye mensuptur, neyin nesidir? Bunların hepsi ortaya çıkacak. Bunların bir arkası var. Ondan sonra gerekli olan açıklamalar yapılır. Şu anda arkadaşımıza, Atatürk Eğitim Hastanesinde gerekli müdahale yapıldı, istirahat ediyor. Buradaki oylamalara da katılacak. Allah'tan kendisine şifalar diliyorum" dedi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Size gelen bilgilere göre, güvenlik konusunda bir ihmal sözkonusu mu?" sorusu üzerine, "Sanmıyorum. Geçenlerde Sayın Türk ile ilgili olan olaylarda... Her yerde, güvenlik herşey değildir, bunları da bilmemiz lazım. Burada da kabristanda defin olayı yapıldıktan sonra olan bir olay" diye konuştu.





"Sayın Yıldız'ın sağlık durumu ciddi mi?" sorusuna Erdoğan, "Burunda kırık tespiti yapıldı, müdahale edildi. Şu anda istirahatte. Buradaki oylamaya katılacak, oylamadan sonra tekrar istirahat edecek. Yeniden oylamaya devam edecek" yanıtını verdi.







Saldırgan Şahin Ş'nin boksör olduğu öğrenildi







Şırnak'taki terörist saldırısı sonucu tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Yüzbaşı Levent Çetinkaya'nın cenaze töreni sonrası Bakan Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan Şahin Ş.'nin Kayseri Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı belirlendi.





Daha önce Osman Düşüngel İlköğretim Okulunda görev yapan Şahin Ş, burada yaşadığı birtakım sıkıntılardan dolayı 2007 yılında meslek lisesine tayin oldu. Kendisi de boksör olduğu belirlenen Şahin Ş, okulun boks takımının da antrenörlüğünü yapıyordu.





Daha önce görev yaptığı okullarda da birtakım sorunlar yaşadığı belirlenen saldırganı tanıyanlar, şiddet olaylarına meyilli olduğu ve bu nedenle hakkında çok sayıda soruşturma olduğunu belirttiler.

