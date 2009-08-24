Bir avukatın darbe düşleri

Ergenekon belgeleri arasında bulunan notlarda avukat, AKP devrildikten sonra başbakanlığını saat saat planlamış: 00.30'da Bursa'da, 01.30'da İzmir'deyim... İstanbul'da gerekirse Boğaz Köprüsü üzerinde konuşurum...



Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in ‘darbe günlükleri’, 1993-1995 yılları arasında emekli Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur tarafından planlandığı iddia edilen ‘Ayışığı’, ‘Sarıkız’, ‘Eldiven’ adlı darbe girişim belgeleri çok konuşuldu. Ergenekon belgeleri arasında bir de, bir avukatın darbe sonrası düşlerini kaleme aldığı notlar var ki, evlere şenlik! AKP darbe yoluyla devrildikten sonra başbakan olacağına kesin gözüyle bakan avukat, üçü hariç tüm televizyon yayınlarının uydu bağlantılarını kesmeyi, özelleştirilmiş şirketlere denetçiler atamayı, onların imzasından geçmeyen işlemleri geçersiz kılmayı planlıyor. Bazı Ergenekon şüphelilerinin savunmasını da üstlenen avukatın darbe sonrası kurmayı düşlediği hükümetin icraatları bunlarla da sınırlı değil. Notlarına bakılırsa, bankalardan günlük 800 YTL’den daha fazla miktarda para çekmek yasaklanacak, havalimanları kapatılarak uçuşlar iptal edilecek.



Avukatın iktidara geldikten sonra ziyaret etmeyi tasarladığı ilk il ise kendi memleketi Yozgat. Notlarda ‘müstakbel başbakan’ın ilk günkü programı hayli yoğun: “Yozgat’ta ve her yerde en fazla 15 dakika konuşayım. (...) 00.30’da Bursa’da olayım, 01.30’da İzmir’de olayım, 02.30’da Konya’da olayım, 03.30’da Antalya’da olayım. 04.30’da Tarsus’ta olayım. Adana, Mersin, Antep arasında otobandan ve diğer yollardan çevredeki tüm iller gelir...05.30’da bu program biter ve mümkün olursa burada saat 12.00’a kadar dinleneyim ve sonra programa devam edeyim. 13.30’da Diyarbakır’da olayım.”



Avukatın Diyarbakır konuşmasında vereceği mesaj, kendi deyimiyle “bağlılıkları pekiştirmeye” yönelik. Notlara göre Diyarbakır’da şöyle demeyi planlıyor: “Benim görüşüm bu ki bu olursa bu hadiseyi bölgeyi coşturur ve aynı zamanda BOP’un iflası Kemalizm’in ihyası ve Türk’ün emperyalizme karşı bölge halkını da yanına alarak kahredici yumruğunu vurması olur.”



Yapacağı konuşmanın bölge insanına ‘İşte aradığın ve hissetmek istediğin Atatürk ve onun hizmetçisi ve yeni dönem’ mesajı vereceğini hayal eden avukat, “Ben eğer bunu yaparsak siyasi olarak bunu rahatça savunurum ve halk da çok memnun olur” diyor. İlk gün Van, Erzurum, Trabzon ve Kastamonu’ya uğradıktan sonra nihayet İstanbul’a gelen avukatın burada farklı bir planı var:



"Gerekirse Boğaz köprüsü üzerinden konuşurum iki yakaya halk dizilir ve bir muhteşem toplantı tertip edilir. İzmit, Sakarya ve Trakya İstanbul’a yönlendirilir.”



Ergenekon 2. İddianamesi’nin ek belgeleri arasından çıkan notlarda, AKP iktidarının devrilmesinden sonra işbaşına gelecek olan ‘61. hükümet’in listesi var. Avukatın kendisini başbakan seçtiği bu listede, içişleri ve milli savunma bakanlıkları dışındaki bütün kabine üyeleri belirlenmiş. Abdullah Topçuoğlu, Kadri Aydınol, Ferit Hakan Baykal, Mehmet Nail Berzek, Bedrettin Mercimek gibi profesörlerin de isimlerine yer verilen kabine taslağında, bazı bakanlıklar kaldırılıyor, bazılarının da adları değiştiriliyor.



Avukat darbe sonrasını planlarken sadece hükümet kabinesi belirlenmekle yetinilmemiş, bütün valileri, kaymakamları ve belediye başkanlarını da yeniden atamak için isim arayışına girişmiş. Bu arada hazırladığı listenin içine yer yer, “Osman hocaya sor kimler başkan olsun başka diye”, “Beldeleri ilçeleri kat İstanbul’da fuzuli belediyeleri kaldır”, “Hablemitoğlu’nun bayan yeğeni ODTÜ’de olan VYA Saliha Sasa - Çankaya Belediye Başkanı” “Abdullah ve Bedrettin beye başka başkanları da sor” gibi ilginç uyarılar da koymuş.



Alınacak ilk tedbirler



Avukatın darbe sonrası hükümet planında alınacak ilk önlemler en komik olan bölümlerden birisi. Kısmen 12 Eylül darbesinden esinlenerek, kısmen de hayal gücü zorlanarak çıkartılmış olan bazı önlemler şöyle:



Tüm belediye başkanlıklarına makama girişi yasakla.



Tüm siyasi partilere girişi yasakla.



Tüm özelleşen firmalara yeni bir amir ata ve faaliyetleri kontrol etsin, imzalamadığı hiçbir işlem geçerli değil.



RTÜK kanalları koordine etsin, bazılarını uydudan men etsin üç gün için.



Günlük 800 YTL dışında kimse bankadan para çekemeyecek, internetten dahi işlem yapamayacaklar. Buna uymayan banka memuru 5 yıldan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılacak.



Banka sahibi ise en az 3 yıl hapis cezası alacak ve bankasına TMSF’ce el konulacak.



Vergi kaçıran ve SSK ödemeyen 5 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis ve devletin uğradığı kaybın 5000 katı para cezası ve ödememesi durumunda hapis cezası ile cezalandırılacaktır.



Tüm vatandaşlardan mal beyanı istenecektir. <br> <br>* Havalimanı kapatılacaktır. Tüm seferler ve tüm vizeler iptal edilecektir.



Ülkeye giriş ve çıkışlar kim olursa olsun yasaklanacak ve havalimanlarına Türk uçakları dışında ne uçak inecek ve ne de herhangi bir uçak kalkacaktır.



Tüm illerde valiler görevden alınacaktır. Yenileri atanıncaya kadar bu görevi İl Jandarma Alay komutanları yapacaktır.



Tüm illerin, ilçelerin belediye başkanları görevden alınacaktır.



1980’den bugüne kadar emekli olmuş ve görevden alınmış (yetkili kişilerin) (...) şahsi mal varlıklarına tedbir konulacaktır.



Üç cüz Kuran oku’



Notlara göre, başbakan olacağından son derece emin görünen avukatın bir de günlük planı var. Sabah namazıyla başlayan bu plan içinde, üç cüz kuran, 30 dakika ilmihal, 40 dakika tefsir, 20 dakika hadis okumak var. Günlük planda ayrıca bir saat dil çalışması, en az 250 sayfa muhtelif kitap ile 150 sayfa roman okuma da bulunuyor. Avukat planına her gün annesini mutlaka aramayı, haftada bir gün babasının kabrini ziyaret etmeyi, eve ve çocuklara vakit ayırmayı da dahil etmiş. Kendisine yönelik talimatların bazıları da şöyle: “Çok gerekli olmadıkça yurtdışına gitme, çok gerekli olmadıkça gezme, geçmişte hatırı geçenleri ara, gerekirse onları özel yemeklere çağır ve sohbet et.”



Bülent Orakoğlu’na da gitmiş



Daha önce, bazı Ergenekon sanıklarının avukatlığını yapan, aynı zamanda küçük bir partinin de genel başkanı olan avukatın, bazı bürokratlar ile sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek “Darbe olacak. AKP düşürülecek. Ben Başbakan olacağım. Duruşunuza dikkat edip, bize yardımcı olursanız, biz de size yardımcı oluruz” dediği öne sürülmüştü.



Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanvekili Bülent Orakoğlu, “Bir süre önce, küçük bir partinin genel başkanı beni Armada Alışveriş Merkezi’ne davet etti. Kimlerle beraber hareket ettiklerini anlattı. Amaçlarının hükümeti devirmek olduğunu ve yakın bir zamanda harekete geçeceklerini söyledi. ‘Biraz önce saydığım gerekçelerle hükümet gidiyor. Ben bir-iki ay sonra başbakanım. Eğer stratejinizi bu şekilde götürmeye devam ederseniz sizin ve çocuklarınızın bundan sonra devlet hizmetinde yer alması mümkün değil. Ama şu andan itibaren bizim dediklerimizi kabul ederseniz, size devlet içinde önemli görevler verebiliriz’ dedi” iddiasını dile getirmişti.