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Bir avukatı baroya şikâyet etmek 80 YTL

Avukatından şikâyetçi olan vatandaşların hak arama mücadelesi daha ilk basamakta zorlaştırılıyor. Barolar, şikayet dilekçesinden 'gider parası' adı altında ü

12 Kasım 2008 02:00

Avukatından şikâyetçi olan vatandaşların hak arama mücadelesi daha ilk basamakta zorlaştırılıyor. Barolar, şikayet dilekçesinden 'gider parası' adı altında ücret istiyor.
Başvuruyu, İzmir Barosu 40, İstanbul Barosu 80, Ankara Barosu 75 YTL karşılığında işleme koyuyor. Sayının birden fazla olması halinde ise her bir avukat için ek ücret talep ediliyor. Bu parayı ödemeyenlerin başvurusu kabul edilmiyor.

Baroların ücretleri yüksek tutmasının altında her önüne gelenin avukatları şikâyet etmemesi gibi bir gerekçe öne sürülüyor. İstanbul'da 24 bin, İzmir'de 6 bin ve Ankara'da 8 bin olmak üzere sadece üç büyük ildeki avukat sayısı 38 bine yaklaşıyor. Ankara Barosu'na yılda ortalama bin şikâyet dilekçesi veriliyor. Barolar, vatandaştan şikâyet dilekçesine karşılık aldığı ücreti, Avukatlık Kanunu'nun tanık ve bilirkişi giderini düzenleyen 161. maddesine dayandırıyor. Baroların lehine yapılan düzenlemede, "Şikâyet edenden, şikâyetin mahiyeti ve yapılacak disiplin soruşturma ve kovuşturmasının genişliği göz önünde bulundurularak 10 liradan 200 liraya kadar avans alınabilir." deniliyor. Barolar, şikâyet dilekçelerinden alacağı ücreti genel kurulda belirliyor. 

İstanbul Barosu'na bağlı avukat olan Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı Ali Er, dilekçe için ücret alınmasının ahlakî olmadığını savunarak, "Barolar vatandaşa şart koşamaz. Dilekçeyi alır, işleme koyar, masraflardan dolayı daha sonra para isteyebilir." diyor. 

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