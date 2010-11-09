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BİR ASKERİ PERSONEL DAHA SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A)

09 Kasım 2010 19:52

-BİR ASKERİ PERSONEL DAHA SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen bir askeri personel daha ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdikten sonra savcılıktan serbest bırakıldı. Merkez Komutanlığına bağlı araçla bir grup askerle gelen ve muvazzaf subay olduğu öğrenilen askeri personel, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e ifade verdi. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan söz konusu personel, geldiği araçla adliyeden ayrıldı.  Bu arada, sabah saatlerinde adliyeye getirilen Tuğamiral Şafak Yürekli'nin de aralarında bulunduğu 3 askeri personel, savcılıkça daha önce serbest bırakılmıştı.

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