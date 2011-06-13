T24 LogoT24 Logo
Gündem

BİR ASKER ŞEHİT OLDU İNEGÖL (A.A)

13 Haziran 2011 21:52

-BİR ASKER ŞEHİT OLDU İNEGÖL (A.A) - 13.06.2011 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki meyve tezgahına, ardından iki askere çarptı. Kazada bir asker şehit oldu, biri asker üç kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Mavili'nin kullandığı 06 BY 9781 plakalı otomobil, eski Karaca köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir meyve tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun kenarında spor yapmak için bekleyen askerler Bilal Yüce (21) ve Atilla Gültekin'e (21) çarptıktan sonra devrildi. Yaralanan sürücü Mehmet Mavili, eşi Güldane Mavili ve iki asker, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan iki askerden Bilal Yüce, müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Diğer asker Atilla Gültekin ise ameliyata alındı. Sağlık durumu ciddi olan Gültekin'in, ameliyatın ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edileceği bildirildi. Sürücü ve eşinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24