-BİR ASKER ŞEHİT OLDU İNEGÖL (A.A) - 13.06.2011 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki meyve tezgahına, ardından iki askere çarptı. Kazada bir asker şehit oldu, biri asker üç kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Mavili'nin kullandığı 06 BY 9781 plakalı otomobil, eski Karaca köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir meyve tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun kenarında spor yapmak için bekleyen askerler Bilal Yüce (21) ve Atilla Gültekin'e (21) çarptıktan sonra devrildi. Yaralanan sürücü Mehmet Mavili, eşi Güldane Mavili ve iki asker, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan iki askerden Bilal Yüce, müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Diğer asker Atilla Gültekin ise ameliyata alındı. Sağlık durumu ciddi olan Gültekin'in, ameliyatın ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edileceği bildirildi. Sürücü ve eşinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.