'Bir araştırma komisyonu kurulması, PKK'yla muhataplık anlamına gelmez'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm sürecine ilişkin, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Meclis muhatap değildir" sözlerinin ardından AKP'nin araştırma komisyonu kurulması için başvurması üzerine "Cemil Çiçek buna ne diyecek?" sorusuna yanıt verdi.

Çiçek, "Örgüt tarafı bir komisyon kurulmasını ve PKK’lıların bu komisyonun gözetiminde sınır dışına çekilmelerini istemişti. Ayrıca Meclis’ten karar veya yasa çıkarılmasını talep ediyordu. Ben, böyle bir komisyonun anayasada ve içtüzükte yeri olmadığını, muhatabın Meclis olmadığını söylemiştim. Bu görüşüm geçerlidir. Ak Parti’nin verdiği önergeyle kurulmasını istediği komisyon, böyle bir komisyon değildir. Ak Parti, bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyor" dedi.

Çiçek, Meclis'in muhatap alındığı anlamına geldiği yönündeki düşüncelerin yanlış olduğu belirterek "Öyle örgütün istediği gibi PKK’lıların çıkışını gözetlemeleri söz konusu değildir. Bu nedenle de Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması Sayın Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi bir muhataplık anlamına gelmez" diye konuştu.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın "Cemil Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na yanıt" başlığıyla yayımlanan (9 Nisan 2013) yazısı şöyle:



Cemil Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na yanıt



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yansıttığım söyleşimizde, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce, “Meclis muhatap değildir” dediklerini, sonradan AKP’nin araştırma komisyonu kurulması için başvurduğunu belirterek, “Merak ediyorum şimdi Sayın Çiçek buna ne diyecek?” eleştirisinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, PKK’lıların sınır dışına çekilmesi konusunda çıkan anlaşmazlık üzerine Başbakan Erdoğan’ın daha önce olmaz dediği Meclis muhataplığını kabul etmek zorunda kaldığını vurgulamıştı.



“Bu komisyon, o komisyon değil”



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, dün arayarak, Kılıçdaroğlu’nun yönelttiği soruyu yanıtladı. Çiçek, Ak Parti’nin kurulmasını istediği araştırma komisyonunun, İmralı veya Kandil’in istediği komisyon olmadığına dikkat çekerek şu bilgiyi verdi:

“Örgüt tarafı bir komisyon kurulmasını ve PKK’lıların bu komisyonun gözetiminde sınır dışına çekilmelerini istemişti. Ayrıca Meclis’ten karar veya yasa çıkarılmasını talep ediyordu. Ben, böyle bir komisyonun anayasada ve içtüzükte yeri olmadığını, muhatabın Meclis olmadığını söylemiştim. Bu görüşüm geçerlidir. Ak Parti’nin verdiği önergeyle kurulmasını istediği komisyon, böyle bir komisyon değildir. Ak Parti, bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyor. Araştırma komisyonunun içtüzükte yeri vardır ve bir konuyu araştırmak için kurulur. 3 ay görev yapar, ihtiyaç halinde görev süresi 1 ay uzatılabilir.”



'Çıkışı gözleme görevi olmaz'



Çiçek, Meclis’te kurulacak bir komisyonun PKK’lıların çıkışını gözetim altında tutmak gibi bir görevi olamayacağını da vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Araştırma komisyonlarının görevi içtüzükte bellidir. Bir konuyu araştırmak için kurulurlar. Öyle örgütün istediği gibi PKK’lıların çıkışını gözetlemeleri söz konusu değildir. Bu nedenle de Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması Sayın Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi bir muhataplık anlamına gelmez.”



'CHP’nin de önergesi var'



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bu konuyla ilgili olarak CHP’nin de bir araştırma komisyonu kurulması önergesi olduğunu anımsattı ve şöyle dedi:

“Nitekim bir araştırma komisyonu kurulması yönünde CHP’nin de önergesi var. Sayın Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları da bu konuda hakikatlerin araştırılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması yönünde önerge verdiler. Ak Parti’nin verdiği önerge de bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgilidir. Ak Parti’nin önergesinde de sınır dışına çıkışı gözlemlemek gibi bir talep de yoktur.”



Araştırma komisyonları



Çiçek, Meclis’te kurulabilecek komisyonlarla ilgili olarak da şu bilgiyi verdi:

“Anayasa ve içtüzüğe göre Meclis’te kurulabilecek komisyonlar bellidir. Meclis’te üç tür komisyon kurulabilir. Birincisi daimi komisyonlardır. Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu gibi. Bunlar yasa, tasarı ve teklifleri görüşürler. İkinci tür komisyon ise araştırma, soruşturma komisyonlarıdır. Bunlar da bir konuyu araştırmak üzere partilerin Meclis’teki sayıları ağırlığında temsil edildiği komisyonlardır. Son dönemde kamuoyunda bilindikleri isimleriyle Darbeleri Araştırma Komisyonu, Dinlemeleri Araştırma Komisyonu gibi komisyonlardır. Üçüncü tür komisyon ise geleneklere göre kurulan uzlaşma komisyonlarıdır. Şu anda görev yapan Anayasa Uzlaşma Komisyonu gibi. Bunun dışında bir komisyon türü yoktur.”