Bir Amerikalı gazeteci daha öldürüldü



İslamcı internet sitelerinin gözetlenmesi konusunda uzmanlaşmış Amerikalı SITE organizasyonu, İslam Devleti örgütünün Amerikalı gazeteci Steven Sotloff'un öldürdüğünü gösteren bir video yayınladığını açıkladı.

Videoda, 31 yaşındaki gazetecinin öldürülme görüntülerinin yer aldığı ve örgüt üyelerinin videoda ABD ile birlikte örgüte karşı harekete geçen devletlere uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Görüntülerde Sotloff'un üzerinde ise turuncu bir tulum olduğu ifade edildi.

Sotloff'un katledilmesinin ardından videoda konuşan örgüt üyesinin bir sonraki kurbanın bir İngiliz rehine olduğunu söylediği aktarıldı. CNN televizyonu, Sotloff'u öldüren örgüt üyesinin James Foley'yi öldüren militanla aynı İngiliz aksanına sahip olduğuna yer verdi.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, görüntülerin gerçek olup olmadığının henüz teyit edilmediğini belirtti.

Steven Sotloff, 2013 yılında Halep'te kaçırılıp rehin alınmıştı. İslam Devleti örgütü ağustos ayında bir başka Amerikalı gazeteci Jameb Foley'yi katlettikleri videoyu yayınlamış, kısa süre sonra görüntülerin gerçek olduğu açıklanmıştı.