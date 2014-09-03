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Dünya
Deutsche Welle

Bir Amerikalı gazeteci daha öldürüldü

İslam Devleti örgütü, başka bir Amerikalı gazetecinin daha öldürüldüğünü gösteren bir video yayınladı. Öldürülen gazetecinin Steven Sotloff olduğu sanılıyor.

03 Eylül 2014 00:15


İslamcı internet sitelerinin gözetlenmesi konusunda uzmanlaşmış Amerikalı SITE organizasyonu, İslam Devleti örgütünün Amerikalı gazeteci Steven Sotloff'un öldürdüğünü gösteren bir video yayınladığını açıkladı.

Videoda, 31 yaşındaki gazetecinin öldürülme görüntülerinin yer aldığı ve örgüt üyelerinin videoda ABD ile birlikte örgüte karşı harekete geçen devletlere uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Görüntülerde Sotloff'un üzerinde ise turuncu bir tulum olduğu ifade edildi.

Sotloff'un katledilmesinin ardından videoda konuşan örgüt üyesinin bir sonraki kurbanın bir İngiliz rehine olduğunu söylediği aktarıldı. CNN televizyonu, Sotloff'u öldüren örgüt üyesinin James Foley'yi öldüren militanla aynı İngiliz aksanına sahip olduğuna yer verdi.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, görüntülerin gerçek olup olmadığının henüz teyit edilmediğini belirtti.

Steven Sotloff, 2013 yılında Halep'te kaçırılıp rehin alınmıştı. İslam Devleti örgütü ağustos ayında bir başka Amerikalı gazeteci Jameb Foley'yi katlettikleri videoyu yayınlamış, kısa süre sonra görüntülerin gerçek olduğu açıklanmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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