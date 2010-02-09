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Bir Albay daha intihar etti

İzmir Güney Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli Deniz Kurmay Albay Berk Erden, evinde beylik tabancasıyla canına kıydı.

09 Şubat 2010 02:00

T24 - İzmir Güney Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli Deniz Kurmay Albay Berk Erden, evinde beylik tabancasıyla canına kıydı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Güney Deniz Saha Komutanlığı Lojmanları’nda meydana geldi. Komutanlık bünyesinde görev yapan Deniz Kurmay Albay Berk Erden’in lojmanından silah sesi gelmesi üzerine askeri yetkililer harekete geçti. Lojmanda yapılan incelemede Kurmay Albay Erden’in beylik tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydığı belirlendi. Askeri savcının ve komutanlık görevlilerinin yaptığı incelemenin ardından Albay Erden’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Öte yandan, bazı internet sitelerinde Berk Erden’in eşi Ö. Erden’in, Deniz Kuvvetleri’nde görevli Albay A.Ö. ile yasak aşk yaşadığına yönelik iddiaların ve resimlerin bulunduğu ortaya çıktı. Albay Berk Erden’in intiharı ve yasak aşk iddialarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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