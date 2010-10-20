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BİR AİLE TRAFİK KAZASINDA YOK OLDU MUĞLA (A.A)

20 Ekim 2010 01:34

-BİR AİLE TRAFİK KAZASINDA YOK OLDU MUĞLA (A.A) - 19.10.2010 - Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Necdet İnat yönetimindeki 48 RH 458 plakalı otomobil, Muğla-Denizli karayolunun Gazeller köyü mevkisinde Ahmet S'nin kullandığı 20 FA 119 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.  Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Necdet İnat ile eşi Sevilay ve kızı Çağla Özge İnat olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs yolcularından 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Muğla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Muğla-Denizli karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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