Rusya ile Gürcistan arasındaki krizin ardından Gürcistan'a insani yardım taşıyan ABD Donanması'na bağlı gemilerin birer birer Karadeniz'e çıkmasına Moskova her ne kadar tepki gösterse de, Boğazlar'dan bir ABD gemisi daha geçti.



ABD gemisi US Naval Ship Pathfinder, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde Marmara Denizi'ne geçen ABD gemisi, saat 18.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği gemi daha sonra Karadeniz'e açıldı.



Saatte 16 deniz mili hız yapabilen ve 55 personel taşıyan gemiye, İstanbul Boğazı boyunca Türk sahil güvenlik botu eşlik etti. 100.7 metre boyunda, 17 metre genişliğindeki ABD savaş gemisi, saat 20.00’de İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz’e açıldı.





