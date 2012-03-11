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Dünya

Bir ABD askeri, sivil Afganlar'ın üzerine ateş açtı

Afganistan'da bir Amerikan askeri sivillerin üzerine ateş açtı. Ölen ve yaralananların olduğu olay sonrası, asker gözaltına alındı

11 Mart 2012 12:51


T24 - Afganistan'da bir Amerikan askeri sivillerin üzerine ateş açtı. Ölen ve yaralananların olduğu olay sonrası, asker gözaltına alındı.
 
Kandahar eyaletinde meydana gelen olayda, görev yaptığı üsten çıkan Amerikan askeri, çevrede bulunan sivillerin üzerine ateş açtı. Can kaybının yaşandığı olayda ölen arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtildi.

Asker daha sonra ABD askeri makamlarına teslim oldu. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, üzücü olayın ardından askerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.


Sinir krizi geçirdi


Askerin saldırı sırasıda sinir krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Bir süre önce de bir Amerikan üssünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığının ortaya çıkmasıyla, düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 30 Afgan yaşamını yitirmişti.

 

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