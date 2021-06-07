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Dünya

Bir AB ülkesi daha Sputnik V aşısını kullanmaya başladı

07 Haziran 2021 16:59

11 Mayıs’ta AstraZeneca aşını askıya aldığını duyuran Slovakya, bugün, vatandaşlarını  Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ile aşılamaya başladı.

Slovakya, Macaristan’dan sonra Sputnik V aşısını yaptıran ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Slovakya, bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 11 Mayıs’ta  aşının kullanımının askıya almıştı.

Sputnik'in aktardığına göre, Slovakya’da halk, bugün Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmaya başladı.

Eski Slovakya Başbakanı İgor Matovic mart ayında aşılamayı hızlandıracağı gerekçesiyle Sputnik V aşısını satın almıştı. 5.5 milyon nüfuslu ülke şimdiye kadar 200 bin doz aşı aldı, 2 milyon doz daha almayı istiyor.

Ülkede aşının kullanımına mayıs sonunda izin verilmişti.

5 bini aşkın kişinin Sputnik V aşısını yaptırmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

TIKLAYIN - Slovakya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

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