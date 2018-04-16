Biota'dan "yüzde 100 termal su içerikli" inovasyon

İstanbul, 16 Nisan (DHA) - Biota Laboratuvarları, Türkiye’nin zengin mineral içeriğine sahip termal su kaynaklarını ilk kez şampuan kategorisinde dermokozmetik alanına taşıdı.

Biota Laboratuvarları, Türkiye’nin zengin mineral içeriğine sahip termal su kaynaklarını ilk kez şampuan kategorisinde dermokozmetik alanında kullanmaya başladı. Bolu Göynük ve Bursa Osmangazi olmak üzere dünyanın mineral zengini iki farklı içerikteki termal sularından saç ve cilt sorunlarına çözüm getiren Biota, üç ayrı dermokozmetik şampuanı Türkiye ile eşzamanlı olarak dünya pazarına sundu.

Türkiye’nin termal imkanı ve kaynaklarını yaklaşık üç yıl boyunca, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeki Karagülle ve Biota Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu liderliğinde araştıran Biota, yerli termal su içeriğiyle geliştirilmiş dermokozmetik ürünlerini tüketicileriyle buluşturuyor. İlk etapta Bioxcin Aqua Thermal serisiyle; kepek, yoğun kepek ve hassas saç derisi problemlerine çözüm sunan Biota, ilerleyen dönemde termal su içeriğini tüm formülasyonlarının etkisini güçlendirmek için kullanacak.

“Ülkemizde termal su ilk kez dermokozmetik içerik olarak kullanıldı”

Termal suyun Türkiye’de ilk kez dermokozmetik bir içerik olarak kullanılmasının Türkiye ekonomisine sağlayacağı katma değerin anlatıldığı ve geliştirilen yenilikçi ürünlerin tanıtıldığı Bursa’da yapılan toplantıda bir konuşma yapan Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, “Ülkemizin termal su kaynakları, Biota’nın ürettiği inovatif ürünlerle ilk kez dermokozmetik ürünler içerisinde kullanılmaya başlandı” dedi ve ekledi:

“Saç dökülmesi karşıtı ürünlerindeki pazar liderliğini, geliştireceği tüm dermotolojik ürünler için de hedefleyen Biota, bunun için uzmanı olduğu bitkisel içerikli çözümleri, termal su içeriğiyle birleştirerek daha etkin çözümler sunma amacındadır.”

“Türkiye’nin kozmetik pazar hacmi sekiz milyar lira”

Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının zenginliği ve potansiyeli bakımından Avrupa’nın birinci, dünyanın ise ilk yedi ülkesinden biri olduğunu belirten Dündar, MTA verilerine göre de Türkiye’de 1,500 civarında doğal termal su kaynağı bulunduğunu söyledi.

Dünyada kozmetik pazarı yaklaşık 500 milyar dolarlık bir büyüklükteyken, pazarın Türkiye’de sadece sekiz milyar liralık bir hacme sahip olduğuna dikkati çeken Dündar, “Bu açıdan baktığımızda ülkemizdeki kozmetik pazarının çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu pazarın yaklaşık yüzde 10’luk kısmı dermokozmetik ürünlerden oluşmaktadır. Pazarın yaklaşık yüzde 70’i de dünyada hiç örneği olmayacak şekilde yabancı markaların elinde bulunmaktadır” diye konuştu. (Fotoğraflı)