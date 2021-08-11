Biontech, Alman ekonomisinin büyümesini yüzde 0.5 daha artırabilir

Almanya, corona virüsü aşısı üreten ve ilaç şirketi Pfizer’la birlikte tüm dünyaya bu aşıyı satan BionTech sayesinde ekonomik büyümesini yüzde 0.5 daha artırabilir.

Sözcü'nün haberine göre Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yüzde 4,9 küçülen Almanya ekonomisinin bu yılki büyüme oranının yüzde 4 civarında olacağı tahmin edilirken 2021 yılındaki büyümenin yüzde 12,5’inin BionTech sayesinde olacağı tahmin ediliyor.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin sahibi olduğu Biontech’in 2021’de Almanya’nın büyümesine yapacağı katkının daha önce hiç bir şirket tarafından yapılmadığı belirtildi.

Macroeconomic Policy Institute (IMK) isimli düşünce kuruluşunun başkanı Sebastian Dullien’in tahminleri, mRNA aşısı üreten ve tüm dünyaya satan girişimin Almanya ekonomisinin büyümesi üzerindeki etkisinin büyük olacağı yönünde.

"Başka bir örnek yok"

Bir makro ekonomist olarak normalde bireysel şirketlere bakmadığını söyleyen Dullien, Reuters’e verdiği demeçte, “Tek bir şirketin Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılası üzerinde bu kadar etkili olduğu başka bir örnek yok” dedi.

Dullien’in hesapları, BioNTech’in geçtiğimiz Pazartesi günü açıkladığı gelir tahminine dayanıyor. Şirket önceki 12,4 milyar euroluk tahminini 15,9 milyar euro (18,63 milyar dolar) olarak güncellemişti.

BioNTech ayrıca ortağı Pfizer’la birlikte bu yıl için yaklaşık 2,2 milyar doz ve 2022 için 1 milyar doz aşı teslimat için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Dullien, “BioNTech yurtdışından çok az ürün tedarik ettiği için bu neredeyse tamamen yerli katma değerdir. Yani bunun ekonomik büyüme üzerinde doğrudan bir etkisi var” dedi.