Ekonomik kriz kozmetik sektörünü etkilemedi. Dermokozmetik alanında faaliyet gösteren Türk şirketi Bioder, İspanya pazarına da girdi.



İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan tanıtımda konuşan Bioder'in Genel Müdürü Cihat Dündar, dünyada yaşanan finans krizinin kozmetik sektörünü etkilemediğini belirterek, "Kriz bizi vurmadı. İyi bir sektördeyiz. Kadınlar ne olursa olsun güzelliklerinden ödün vermiyor. Bütün kadınlara teşekkür ederim" dedi.



Dündar, kozmetik sektörünün hiçbir zaman durmadığını hatta 2. Dünya Savaşı sırasında bile kozmetik ürünlerinin çok tüketildiğini ifade etti.



İspanya ile birlikte 28 ülkede ürünlerini sattıklarını anlatan Dündar, "İspanya bizim için çok önemli bir pazar. İspanyol halkı kozmetik ürünleri konusunda çok duyarlı. Avrupa'nın hiçbir yerinde görmediğim şekilde 60-70 yaşındaki kadınların İspanya'da çok bakımlı olduğunun farkına vardım. İspanya'ya sadece ürün satmaya para kazanmaya gelmedik, uzun vadeli ortaklıklar amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



Başta istenmeyen tüylerin azaltılması olmak üzere 2003 yılından bu yana dermokozmetik sektöründe olduklarını ve başarılarını "bitkilere verdiklere öneme borçlu olduklarını" söyleyen Bioder Genel Müdürü, "Piyasaya ilk çıktığımızda kimse bize inanmıyordu ama artık herkes bize inanıyor ve ürünlerimize güveniyor, milyonlara satış yapıyoruz" bilgisini verdi.



Dündar ayrıca, selülit, leke ve cilt çatlağı gibi spesifik konularda da araştırma yaptıklarını ve gelecekte yeni ürünler piyasaya süreceklerini açıkladı.



Tanıtımda konuşan Bioder'in Avrupa Pazarlama Müdürü Burcu Elülker ve İspanya Müdürü Bora Haydaroğlu da "İspanya ilgi çekici ve heyecanlandırıcı bir pazar" olarak niteledi. Bioder yöneticileri, İspanya'da 45 milyon nüfusun 3 milyonunun sürekli kozmetik ürünü kullandığını, büyüyen ve 133 milyon avroya varan bir depilasyon piyasası olduğunu vurguladı. 2009 yılında İspanya'ya 1 milyon avroluk yatırım yapılacağı ve 2 milyon avroluk satış beklendiği açıklanırken, ürünlerin İspanya'da 27 ile 37 avro arasında satışa çıkarılacağı kaydedildi.



İspanya'da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ürünlerini "Bioxet" adı ile satacak olan Bioder'in İspanya'daki dağıtımcısı "İntersan"ın Genel Müdürü Jordi Vives ise uzun yıllardır Türkiye ile çalıştığını ifade ederek, "Sadece turizm olarak güzelliğiyle değil, insanların profesyonelliğinden de çok etkilendiğim bir ülke. Bioxet ile burada çok başarı elde edeceğimize eminim" şeklinde konuştu.



Öte yandan Bioxet ürünlerinin tanıtım mankenliğini ve aynı zamanda basına tanıtımının sunumunu İspanya Kralı Juan Carlos'un kuzeni Sevilla Düşesi Francisco de Paula de Borbon'un kızı Olivia de Borbon yaptı. Borbon da "Kadınların en büyük sorunlarından birine mükemmel bir çözüm. Gerçekten, benim çok hoşuma gitti" dedi.



