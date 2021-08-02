BioNTech ve Moderna AB'ye vereceği aşılara zam yaptı

Pfizer/BioNTech ve Moderna firmaları, Avrupa Birliği'ne verilecek aşıların doz fiyatlarına zam yaptı.

Pfizer/Biontech'in aşısının tek doz fiyatını 15,50 Euro'dan 19,50 Euro'ya çıkardı. Daha önce 22,5 dolar olan Moderna firmasının doz fiyatı ise yeni kontratta 25,5 dolara yükseldi.

Pfizer, sözleşme gizliliğini gerekçe göstererek Avrupa Komisyonu ile yapılan yeni sözleşme hakkında yorum yapmayı reddetti.

Avrupa Birliği'nde şu anda Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin var.

Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik ve Sanofi Pasteur aşılarının değerlendirmesi ise henüz tamamlanmadı.

Mayıs ayında AB, dört ilaç üreticisinden eylül ayı sonuna kadar bir milyar dozdan fazla aşı almayı beklediğini açıklamıştı.