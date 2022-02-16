BioNTech, mRNA tabanlı aşı üretimi için Afrika’ya konteyner fabrikalar gönderecek; daha düşük fiyata satılacak

Afrika’da mRNA üretim tesisi üzerindeki çalışmalara 2022'nin ortalarında başlanacak ve Alman şirketin ilk konteyner fabrika modülü Senegal ve Ruanda’ya yılın ikinci yarısında ulaştırılacak.

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı ilk aşıyı Pfizer ile geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Afrika’da mRNA tabanlı aşıların üretimi için nakliye konteynerlerinden yapılmış aşı fabrikası geliştirdi.

Almanya'nın Marburg kentinde BioNTech, Afrika’da mRNA tabanlı aşıların üretimi için gerekli ekipmanla donatılmış “nakliye konteynerlerini” Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Senegal, Gana ve Ruanda devlet başkanlarının katılımıyla tanıttı.

BioNTech yetkilileri, söz konusu tanıtımda, toplamda 6 adet 40'lık konteynerden oluşan sistemin “BioNTainer” olarak adlandırıldığını bildirdi.

Sistemin gelecekte kolaylıkla genişletilebileceği ve kullanıma sunulduğunda Afrika'da yaygın olarak görülen sıtma veya tüberküloz gibi diğer hastalıklara karşı mRNA tabanlı aşı üretmek üzere ayarlanabileceği belirtildi.

BioNTech, başlangıçta söz konusu konteyner tesisleri personel sağlayarak yönetecek, daha sonra bağımsız çalışmayı temin etmek için bilgi birikimini yerel ortaklara aktaracak.

Afrika’da mRNA üretim tesisi üzerindeki çalışmalara 2022'nin ortalarında başlanacak ve Alman şirketin ilk konteyner fabrika modülü Senegal ve Ruanda’ya yılın ikinci yarısında ulaştırılacak.

Söz konusu tesislerde üretilecek aşıların Afrika ülkelerinde kar amacı olmadan düşük bir fiyatla satılması bekleniyor.

Yüksek kar açıklayan BioNTech, yoksul ülkelerde üretim için Covid-19 aşı patentlerini askıya almaya karşı olması nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyordu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Afrika’da nüfusun sadece yüzde11'i Covid-19’a karşı aşılanmış durumda.