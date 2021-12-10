BioNTech kurucusu Uğur Şahin: Omicron varyantına karşı üçüncü doz aşının üç ay sonra yapılmasında fayda var

BioNTech kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin, Koronavirüs'ün Omicron varyantının yayılması nedeniyle üçüncü doz destekleyici aşının daha erken yapılabileceğini söyledi.
Sputnik'te yer alan habere göre, Der Spiegel'e konuşan BioNTech kurucusu ve CEO'su, Omicron'un yayılması karşısında destekleyici 3. doz aşıyı daha erken olmanın daha iyi koruma sağlayacağını söyledi.
Uğur Şahin, "Omicron sözkonusu olduğunda, 2 dozun yeterli korumaya sahip tamamlanmış aşı olduğunu söyleyemeyiz. Omicron öngörüldüğü gibi yayılmaya devam ederse, güçlendirici 3. dozu 3 ay sonra olmayı önermek, bilimsel açıdan mantıklı olacaktır" dedi.
Çok sayıda ülkede hatırlatıcı doz uygulaması başlarken Britanya, üçüncü dozun ikinci dozdan üç ay sonra yapılmasına karar vermişti.