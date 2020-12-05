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BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Birleşmiş Milletler'de konuştu

"Aşı, farklı topraklarda farklı kitlelere eriştirilmeli"

05 Aralık 2020 20:00

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını bulan BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Covid-19'la mücadele konulu özel oturumunda, "Bu benim için bir onur. Tecrübelerimizi paylaşmaktan gurur duyuyorum" dedi. Şirketin kurucularından Dr. Özlem Türeci de, "Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere eriştirilmelidir" diyerek BM ve ülkelerin liderlerine çağrıda bulundu.

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