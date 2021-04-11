BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Forbes'un milyarderler listesine girdi

Bilim insanı eşi Özlem Şahin ile Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Forbes'un 2021 "dolar milyarderleri" listesine girdi.

Forbes dergisi tarafından düzenli olarak yayınlanan "dolar milyarderleri" listesinde bu yıl sağlık sektörüne yatırım yapan 40 yeni milyarder dahil oldu.

Pfizer'le birlikte Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Biontech Kurucu Ortağı Uğur Şahin, Forbes'a göre 5.1 milyar dolarlık servete ulaştı ve ilk kez milyarderler listesine girdi.

Forbes'un yayımladığı listeye göre son 1 yılda dünya genelindeki dolar milyarderi sayısı 660 kişilik artışla 2.755'e ulaştı. Milyarderlerin toplam serveti ise 5.1 trilyon dolarlık artışla 13.1 trilyon dolara yükseldi.