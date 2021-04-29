BioNTech: Covid-19 aşımızı 12-15 yaş arasında uygulamak için AB'den izin alacağız

Almanya merkezli BioNTech şirketi, Pfizer ile geliştirilen Covid-19 aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklarda kullanımına izin verilmesi için Avrupa Birliği'ne başvuru yapmayı planladığını söyledi.

Euronews'in haberine göre; eylül ayına kadar bu yaş aralığından daha küçük çocuklar için veri toplayabileceğini kaydetti.

BioNTech/Pfizer mart ayında yaptığı açıklamada, aşısının 12 ila 15 yaş arası gençlerde yüzde 100 etkili olduğunu kanıtladığını duyurdu. Açıklamada, ABD'de 2 bin 260 çocuğu içeren Faz 3 denemelerinin "Yüzde 100 etkinlik ve güçlü antikor tepkileri gösterdiği" ifade edildi.

Şirket, önümüzdeki okul yılından önce bu yaş grubunu aşılamaya başlamayı umduklarını ve aşının kullanımını genişletmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve Avrupa İlaç Ajansı'ndan izin alacaklarını duyurdu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (ECDC) alınan gözetim verileri, tüm yaş gruplarına göre 1-18 yaş arası çocukların hastaneye yatma, ağır hasta olma ve ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor.