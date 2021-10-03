BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Gelecek yılın ortasına kadar Covid aşısında yeni formüle ihtiyacı olabilir

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün mutasyona uğradığını, gelecek yılın ortasına kadar aşılarda yeni bir formüle ihtiyaç olabileceğini söyledi.

Euronews'da yer alan habere göre, BioNTech'in CEO'su, zamanla vücudun bağışıklık savunmasından ekilenmeyecek mutasyonların ortaya çıkabileceğini belirterek farklı bir aşının bu yıl olmasa da gelecek yılın ortasına doğru gerekebileceği tahmininde bulundu.

Takviye aşıların Covid-19 varyantları ve özellikle de Delta'ya karşı şu anda etkin olduğunu ifade eden bilim insanı, bununla birlikte virüsün "er ya da geç" aşının sağladığı bağışıklıktan kurtulacak mutasyonlar oluşturacağını söyledi.