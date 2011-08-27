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Spor

Binnaz Uslu finale yükseldi DAEGU (A.A)

27 Ağustos 2011 12:11

-Binnaz Uslu finale yükseldi DAEGU (A.A) - 27.08.2011 - Güney Kore'nin Daegu kentinde bugün başlayan 13. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, bayanlar 3000 metre engellide Binnaz Uslu, serisini Türkiye Rekoru kırarak birinci sırada tamamladı ve finale yükseldi. Türk atlet Binnaz Uslu, ilk eleme yarışında 09.24.06 ile 11 sporcu arasında ilk sırada yer aldı. Binnaz'ın elde ettiği derece yeni Türkiye Rekoru oldu. Eski rekor ise 09.28.84 ile Türkan Erişmiş'in elinde bulunuyordu. Binnaz Uslu, 30 Ağustos Salı günü TSİ 15.20'de, 3000 metre bayanlar engelli finalinde Türkiye'yi temsil edecek.  Bayanlar 3000 metre engellinin 2. eleme serisinde koşan Gülcan Mıngır ise elendi. Elemelerde kötü bir performans ortaya koyan Gülcan, serisinde 10.04.83'lük derecesiyle 7. oldu ve yarışlara veda etti.     

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