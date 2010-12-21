Binnaz Toprak, Radikal'den ayrıldı

T24 - CHP Parti Meclisi'ne seçilen Prof. Dr. Binnaz Toprak, Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can'la yaptığı görüşmenin ardından Radikal'deki yazılarına son vereceğini söyledi.

NTV'de yayınlanan ve Ruşen Çakır'ın sunduğu Yazı İşleri programında açıklamalarda bulunan Toprak, CHP'de yer alan bu karar hakkında "Bu kararı bilmiyordum. Medyada çok yeniydim. Eyüp Can'la Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'ni takip ederken bu konuyu konuşamamıştık. Ama maalesef Radikal'i bırakacağım. Perşembe günü son yazım yayımlanancak" dedi.

CHP PM üyesi Binnaz Toprak, "Siyasette bir şeyleri eleştiriyorsan, yanlışlıkları da değiştirmen gerek. CHP'nin değişim içerisinde olmasından dolayı ben de Parti Meclisi'nde görev aldı" dedi.

Ruşen Çakır, Binnaz Toprak'ın Radikal'de yayımlanan yazılarında "tarafsız olduğunuzu söylüyordunuz. CHP yandaşı olduğunuz ortaya çıktı. CHP'li miydiniz" sorusuna Toprak, "CHP'ye hiç oy vermedim diyemem. Ama CHP'yi eleştirdiğim dönemlerde oldu. Mesele yandaşlık meselesi değil. Ben düşüncelerimi yazıyordum. AKP'nin yaptığı olumlu şeyleri desteklediğimi de gündeme getiriyordum. Perşembe günü yayımlanacak yazımda bu konu üzerinde olacak. İnsanları kategorileştirmek çok sık kullanılıyor. Bu da beni rahatsız ediyor" dedi.